В Ростове на Стачки столкнулись два автомобиля

Машины получили сильные повреждения. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161"
В донской столице вечером, 7 апреля, на пересечении Стачки и Тружеников столкнулись две машины. Об этом в соцсетях рассказали свидетели ДТП случившегося.
По словам очевидцев, один из водителей пытался «проскочить» на красный сигнал светофора, в результате маневра обе машины столкнулись.
Удар был такой силы, что капот одной из иномарок стал похож на груду металла. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали двое человек
Авария произошла на проспекте Стачки (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
«Это мой второй день рождения»: пассажирка автобуса, опрокинувшегося на М-4 «Дон», рассказала о ДТП
Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом, который перевернулся под Ростовом (подробнее)