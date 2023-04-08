В Ростове на Стачки столкнулись два автомобиля

Машины получили сильные повреждения. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161"

В донской столице вечером, 7 апреля, на пересечении Стачки и Тружеников столкнулись две машины. Об этом в соцсетях рассказали свидетели ДТП случившегося.

По словам очевидцев, один из водителей пытался «проскочить» на красный сигнал светофора, в результате маневра обе машины столкнулись.

Удар был такой силы, что капот одной из иномарок стал похож на груду металла. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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