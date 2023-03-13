В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали двое человек

В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка «Хендай Солярис» получили травмы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 12 марта около 22:00 на проспекте Стачки.
По информации ведомства, 23-летний водитель «Хендай Солярис», при повороте налево, врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «Киа Стингер», под управлением 41-летнего водителя.
- В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка «Хендай Солярис» получили травмы и обратились в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.
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