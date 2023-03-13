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НовостиПроисшествия13 марта 2023 12:54

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали двое человек

Авария произошла на проспекте Стачки
Лейла МИРИШОВА
В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка «Хендай Солярис» получили травмы

В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка «Хендай Солярис» получили травмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 12 марта около 22:00 на проспекте Стачки.

По информации ведомства, 23-летний водитель «Хендай Солярис», при повороте налево, врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «Киа Стингер», под управлением 41-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка «Хендай Солярис» получили травмы и обратились в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося

(Подробности)