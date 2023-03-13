Шесть человек пострадали в ночном ДТП на трассе в Ростовской области

На проезжей части столкнулись Honda Civic и Daewoo Matiz. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Шесть человек пострадали в ночном ДТП на 8 км трассы Ростов-на-Дону - Азов в Ростовской области. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 12 марта, около 23 часов. Предварительно, 23-летний водитель автомобиля Honda Civic выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Matiz. После удара первая иномарка слетела в кювет и опрокинулась.

- В результате аварии оба водителя, пассажир Daewoo Matiz и три человека в Honda Civic получили повреждения и были госпитализированы. Сейчас правоохранители еще выясняют обстоятельства случившегося, - прокомментировали в УГИБДД.

Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно следить за скоростью, нельзя совершать резкие необдуманные маневры. Опасно отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.

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