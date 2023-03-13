В Ростове мужчина открыл стрельбу во время конфликта на Рабочей площади

Во время инцидента пострадал один из мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на Рабочей площади после конфликта мужчина открыл стрельбу, а потом скрылся с места происшествия. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- Сейчас сотрудники полиции разыскивают сбежавшего участника конфликта. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно, агрессор во время ссоры один раз выстрелил в своего оппонента из травматического оружия. После этого пострадавшему 42-летнему мужчине потребовалась разовая медицинская помощь.

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