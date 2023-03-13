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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:03

В Ростове мужчина открыл стрельбу во время конфликта на Рабочей площади

Сейчас нарушителя спокойствия разыскивают сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Во время инцидента пострадал один из мужчин

Во время инцидента пострадал один из мужчин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на Рабочей площади после конфликта мужчина открыл стрельбу, а потом скрылся с места происшествия. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- Сейчас сотрудники полиции разыскивают сбежавшего участника конфликта. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно, агрессор во время ссоры один раз выстрелил в своего оппонента из травматического оружия. После этого пострадавшему 42-летнему мужчине потребовалась разовая медицинская помощь.

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