Стали известны подробности стрельбы на Рабочей площади в Ростове

По факту случившегося полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в субботу вечером, 11 марта, в Железнодорожном районе города, на Рабочей площади, произошло ЧП, сообщает донской главк.

По информации ведомства, между двумя мужчинами разгорелся конфликт. В итоге один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В результате 42-летний ростовчанин получил незначительные травмы. На месте ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Дебошир скрылся, и сейчас его разыскивает полиция.

- По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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