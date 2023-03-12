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НовостиПроисшествия12 марта 2023 11:33

Стали известны подробности стрельбы на Рабочей площади в Ростове

Ранение получил 42-летний мужчина
Анна ШИЛЯЕВА
По факту случившегося полиция проводит проверку

По факту случившегося полиция проводит проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в субботу вечером, 11 марта, в Железнодорожном районе города, на Рабочей площади, произошло ЧП, сообщает донской главк.

По информации ведомства, между двумя мужчинами разгорелся конфликт. В итоге один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В результате 42-летний ростовчанин получил незначительные травмы. На месте ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Дебошир скрылся, и сейчас его разыскивает полиция.

- По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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