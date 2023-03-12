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НовостиПроисшествия12 марта 2023 7:58

Очевидцы заявили о перестрелке на Западном в Ростове

ЧП произошло на Рабочей площади
Анна ШИЛЯЕВА
Ростовчане утверждают, что на Западном произошла перестрелка

Ростовчане утверждают, что на Западном произошла перестрелка

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону в субботу, 11, марта, поздно вечером, жители Железнодорожного района донской столицы услышали звуки, похожие на стрельбу.

По словам очевидцев, происшествие случилось на Рабочей площади. Об этом ростовчане написали в городском паблике.

Люди не побоялись выйти на улицу, чтобы посмотреть, в чем дело. Но там уже никого не было.

- Однако остались следы потасовки — пятна крови на асфальте, - сказали свидетели случившегося.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что информация уточняется.

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