В Ростовской области из-за неудачного маневра на дороге столкнулись две иномарки

В деталях аварии разбираются правоохранители. Фото: ГИБДД по РО

В Волгодонске Ростовской области, на улице Горького, случилась авария, рассказали в ГИБДД региона. По данным ведомства, 40-летний водитель «Форд Фокуса», при повороте, не успел занять левую полосу. В результате машина протаранила «КИА» под управлением 27-летнего мужчины.

В аварии никто не пострадал, но оба автомобиля получили механические повреждения.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - сказали в областной ГИБДД.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице с рельсов сошел трамвай.

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