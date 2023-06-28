Смертельная авария произошла на трассе на трассе Ростов - Волгодонск в Ростовской области

На проезжей части столкнулись грузовики Ford и «ГАЗон». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростовской области водители двух грузовиков погибли во время ДТП на трассе Ростов - Волгодонск. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Столкновение машин произошло около половины первого ночи. Предварительно, 40-летний мужчина за рулем автомобиля Ford съехал назад на грузовик «ГАЗон» и 47-летнего водителя этого ТС, который вышел из кабины.

В результате происшествия оба водителя от травм скончались на месте ДТП. Медикам, которые прибыли на вызов, осталось только констатировать смерь автомобилистов, - рассказали в УГИБДД.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя во время поездки отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

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Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции (подробности)