Обращения жителей Ростова по поводу «Западной хорды» рассмотрели депутаты гордумы

Западная хорда должна стать магистралью федерального значения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону депутаты городской думы рассмотрели обращения жителей города по поводу строительства «Западной хорды». В частности, стало известно о заявлении со 140 подписями.

Люди выразили недовольство, отметив, что создание проезжей части затронет их интересы. Также дорогу предложили проложить в обход границы городских лесов. Этот документ на заседании представил депутат Юрий Нерсесян.

- Да, есть группа людей, проживающих в 30 дворах, чьи интересы затрагиваются. Но таких людей было бы больше, если бы трасса проходила по Всесоюзной улице. Что касается озеленения, то планируются компенсационные посадки, - заявил в ответ председатель комиссии гордумы по городскому хозяйству Дмитрий Олейников.

Напомним, обустройство дорожного объекта ранее зафиксировали в Стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года и в городском Генплане. Проект уже прошел публичные слушания.

По данным властей, планировку разработали с учетом размещения объектов культурного наследия, трасса не затрагивает их границы. Кроме того, новый маршрут должен улучшить экологическую обстановку, разгрузив город от транзитного транспорта. Западная хорда должна стать магистралью федерального значения.

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