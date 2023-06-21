Более 26 тысяч машин проехали по новой трассе после открытия обхода Аксая

Новая проезжая часть привлекла около 45 % автотрафика. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области в первые дни после открытия обхода Аксая (обход Ростова-на-Дону) по новому пути проехали более 26 тысяч машин. Трасса привлекла около 45 % автотрафика, сообщают донские власти.

Речь идет о 35,5 км проезжей части высшей технической категории. Строители не только проложили дорогу, но и возвели 13 искусственных сооружений общей протяженностью 5 км. В частности, одним из внушительных объектов в пределах обхода Аксая оказался 2-километровый мост через реку Дон.

Напомним, участок трассы М-4 под Ростовом открыли 15 июня, то есть на 18 месяцев раньше срока и до пика курортного сезона. Это часть будущего Ростовского транспортного кольца. Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что после открытия обхода готовность проекта составила 88 %. Завершить строительство кольца планируют в 2025 году.

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