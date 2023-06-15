Губернатор прокомментировал открытие Аксайского обхода

Общая протяженность участка - 65 километров. Фото: правительство Ростовской области.

15 июня запустили движение на участке трассы М-4 «Дон» в обход города Аксая. Открытие объекта прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Ростов называют воротами Кавказа. И теперь эти ворота стали комфортнее и доступнее. В непосредственной близости от дороги находятся 17 муниципальных образований Дона - это почти 2,5 миллиона жителей, которые будут иметь возможность ехать и на север, и на юг, — рассказал «КП-Ростов-на-Дону» глава региона.

Обход Аксая — часть будущего Ростовского транспортного кольца, которое объединит 12 дорог. Губернатор сообщил, что после открытия обхода готовность проекта составила 88%. Завершить строительство кольца планируется в 2025 году.

Напомним, общая протяженность обхода Аксая составила 65 километров. Главное искусственное сооружение на объекте — мост через реку Дон.

Участок трассы был открыт на 18 месяцев раньше срока. Старт движению по обходу дал президент Владимир Путин.

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