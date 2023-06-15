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НовостиОбщество15 июня 2023 10:52

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии обхода Аксая

По ней можно будет быстрее доехать на море
Дмитрий Кутепов
Проезд по дороге платный.

Проезд по дороге платный.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 15 июня, президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Сделал он это по видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.

Напомним, новый участок трассы в обходя Аксая будет платным. Для проезда по нему на легковом автомобиле придется заплатить 300 рублей, на фуре — 900 рублей. При этом тарифы не будут меняться в зависимости от дней недели и времени суток.

Также в этот день в Краснодарском крае открыли движение по западному обходу кубанской столицы.

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Большинство этих проектов связаны с промышленным потенциалом региона, производством импортозамещающей продукции, включая такие отрасли, как микроэлектроника, возобновляемая энергетика и производство строительных материалов (подробности)