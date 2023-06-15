Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии обхода Аксая

Проезд по дороге платный. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 15 июня, президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Сделал он это по видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.

Напомним, новый участок трассы в обходя Аксая будет платным. Для проезда по нему на легковом автомобиле придется заплатить 300 рублей, на фуре — 900 рублей. При этом тарифы не будут меняться в зависимости от дней недели и времени суток.

Также в этот день в Краснодарском крае открыли движение по западному обходу кубанской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ПМЭФ-2023 Ростовская область представит проекты на 720 миллиардов рублей

Большинство этих проектов связаны с промышленным потенциалом региона, производством импортозамещающей продукции, включая такие отрасли, как микроэлектроника, возобновляемая энергетика и производство строительных материалов (подробности)