«Автодор» опубликовал цены на проезд по обходу Аксая

Проезд на легковом автомобиле обойдется в 300 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госкомпания «Автодор» опубликовала в своем приложении тарифы на проезд по платному участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход города Аксая.

Все тарифы не будут зависеть от времени суток и дня недели. Также не будет отдельных условий в праздничные дни.

Так, проезд на легковом автомобиле и мотоцикле обойдется в 300 рублей.

Машины с высотой от 2 до 2,6 метров с двумя и более осями, в том числе с прицепом более двух метров — 450 рублей в один конец.

Автомобили высотой более 2,6 метров с двумя осями (грузовые автомобили и автобусы) — 600 рублей.

Машины с высотой более 2,6 метров и тремя и более осями — 900 рублей.

— Тарифы на проезд будут действовать, пока в приказ не внесут изменения, — сообщили в пресс-службе госкомпании.

В соцсетях публикация тарифов на проезд вызвала бурную реакцию и возмущение.

— Как ехали через Аксай так и будут, помяните мое слово, 300р за 100 метров платить глупо, — отметил один из комментаторов.

Напомним, что на открытие обхода Аксая может приехать Президент России Владимир Путин. Отметим, что изначально проезд по новому участку трассы планировали открыть 10 или 12 июня. Но этого не произошло. Возможно, это связано с планирование приезда главы государства. Но точной даты не известно.

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