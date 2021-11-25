На Дону приступили к одному из самых сложных этапов строительства обхода Аксая

Протяженность будущего моста - 2 км. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области приступили к одному из самых сложных этапов строительства обхода Аксая - специалисты выполняют надвижку пролетных строений будущего моста. Также сейчас реконструируют трассу и возводят четырехполосный скоростной участок, сообщает сайт донского правительства.

Протяженность объекта - 67 км, участка-дублера - 35,5 км. Новый отрезок магистрали будет включать в себя три развязки, восемь путепроводов и пять мостов. Общая готовность обхода - 30%.

Зимой планируют смонтировать поперечные и консольные балки проезжей части. Начнется работа на русловых опорах.

- Обход Аксая - важнейшая часть проекта по масштабному преобразованию транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации. Строительство позволит освободить подъезды к Ростову и отвести поток транзитного транспорта от его города-спутника. Трасса станет важным элементом Ростовского транспортного кольца, - рассказал заместитель губернатора - министр транспорта Владимир Окунев.

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