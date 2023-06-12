Президент РФ может приехать в Ростов на открытие обхода Аксая

Дата визита Владимира Путина остается неизвестной. Фото: правительство Ростовской области

Президент России может приехать в Ростов-на-Дону на открытие обхода Аксая. Об этом сообщает портал donnеws.ru со ссылкой на пресс-службу госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Согласно опубликованной информации, дорожный объект планировали открыть 10 или 12 июня, однако сроки сдвинулись из-за приезда главы государства. Когда приедет президент, пока остается неизвестным. Однако, в компании заверили, что открытие обхода планируется в июне текущего года.

Напомним, что проезд на новом объекте будет платным для всего транзитного транспорта. Отметим, что протяженность обхода - 67 км, участка-дублера - 35,5 км. Новый отрезок магистрали включает в себя три развязки, восемь путепроводов и пять мостов.

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(Подробности)