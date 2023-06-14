На западном подъезде Ростова с 10 июня открыли движение по четырем полосам

Рабочие закончили ремонт дорожного покрытия и привели в порядок обочины. Фото: правительство Ростовской области

С 10 июня на западном подъезде Ростова открыли движение по четырем полосам. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, рабочие закончили ремонт дорожного покрытия, привели в порядок обочины, отремонтировали освещение. Также они установили барьеры и нанесли дорожную разметку. Сейчас идут работы на съезде к улицы Фермерской в Батайске. Подрядчики занимаются устройством сети ливневой канализации, слоев дорожной одежды, ремонтом электроосвещения.

- В связи с этим, переходно-скоростные полосы будут закрыты и огорожены от основных полос движения, - сообщили в правительстве.

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(Подробности)