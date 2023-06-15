На ПМЭФ-2023 Ростовская область представит проекты на 720 миллиардов рублей

ДЛя оформления экспозиции Ростовской области выбрали стиль образовательных учреждений. Фото: правительство Ростовской области.

Ростовская область представила на Петербургском международном экономическом форуме-2023 (ПМЭФ-2023) проекты общей стоимостью около 720 миллиардов рублей, сообщили в донском правительстве.

Большинство этих проектов связаны с промышленным потенциалом региона, производством импортозамещающей продукции, включая такие отрасли, как микроэлектроника, возобновляемая энергетика и производство строительных материалов.

Кроме того, продемонстрированы передовые разработки региональной науки и проекты по комплексной жилой застройке.

В рамках форума Ростовская область представит участникам меры государственной поддержки, преференции и льготы для инвесторов, а также инвестиционные возможности и проекты.

В числе представляемого — инфраструктурные субсидии для инвесторов, позволяющие компенсировать значительную часть затрат на подключение к инженерным сетям.

Кроме того, на форуме будут представлены территории опережающего развития «Гуково», «Донецк» и «Зверево», индустриальные парки и технопарки, а также инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Проектный портфель Ростовской области на ПМЭФ-2023 включает проекты из «100 губернаторских инвестиционных проектов Ростовской области».

Отметим, для визуального оформления экспозиции Ростовской области был выбран стиль образовательных учреждений, научных центров и инновационных технологий. Ключевые данные о регионе и презентации проектов были оформлены с учетом различных отраслей знаний, таких как химия, физика, математика и другие. Например, эффективность инвестиций в Ростовскую область была представлена в виде формулы, которая учитывает налоговые льготы, инфраструктурные субсидии, поддержку властей и благоприятный инвестиционный климат. Инфраструктура, поддерживающая инвесторов, была представлена в виде «Лаборатории инвестиционных проектов».

Напомним, 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. Оргкомитет сообщает, что в данном мероприятии принимают участие делегации из более чем 100 стран. В числе участников на ПМЭФ-2023 находится делегация Ростовской области, которую возглавляет губернатор Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области выборы в этом году будут длиться три дня

Согласно опубликованной информации, выборы будут длиться с 8 по 10 сентября (подробности)