Экспозиция Ростовской области на ПМЭФ-2023 будет «вдохновляющей»

Ключевые данные о Ростовской области и презентации проектов были оформлены с привязкой к различным отраслям знания, таким как химия, физика, математика и другие

С 14 по 17 июня пройдет Петербургский международный экономический форум-2023 (ПМЭФ-2023), на котором Ростовская область представит свою экспозицию. Возглавит донскую делегацию губернатор Василий Голубев, сообщили в донском правительстве.

Главным событием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие Президент России Владимир Путин.

Ростовская область на выставке представит свои ключевые инвестиционные проекты, а также новые инструменты государственной поддержки инвесторов. Организаторы выставки – «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» – выбрали слоган «Вдохновляем на инвестиции в Ростовскую область» для своей экспозиции.

Визуальное оформление экспозиции было выбрано в стиле образовательных учреждений, научных центров и инновационных технологий.

Ключевые данные о регионе и презентации проектов были оформлены с привязкой к различным отраслям знания, таким как химия, физика, математика и другие. Например, эффективность инвестиций в Ростовскую область была представлена в виде формулы, учитывающей налоговые льготы, инфраструктурные субсидии, поддержку властей и благоприятный инвестиционный климат. Инфраструктура поддержки инвесторов была представлена как «Лаборатория инвестиционных проектов».

Один из самых значимых международных экономических форумов — Петербургский международный экономический форум, собирает лидеров мировой экономики, чтобы обсудить ключевые вопросы, влияющие на глобальную экономику. В 2023 году тема форума будет посвящена «Суверенному развитию — основе справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В этом году гости форума — Объединенные Арабские Эмираты.

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