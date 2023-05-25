В Новочеркасске создается особая экономическая зона «Ростовская»

На территории ОЭЗ собираются открыть заводы и предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ). Соответствующий проект разработали в Минэкономразвития России. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства Ростовской области.

По данным властей, шесть инвесторов уже подтвердили, что в 2024-2026 годах готовы вложить средства в восемь проектов общей стоимостью около 7,5 млрд рублей.

- К концу 2033 года инвестиции должны составить 8,7 млрд рублей. Выручка резидентов ожидается в размере 15,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты через 10 лет будут находиться на уровне в 12 млрд рублей, - говорится в сообщении.

На территории ОЭЗ собираются открыть заводы по выпуску прицепной, полуприцепной, сельскохозяйственной техники, оборудования для очистных, промышленного холодильного оборудования. Кроме того, должны обустроить комплекс по сжижению природного газа, а также предприятия по производству защитно-декоративных материалов и высокотехнологичных полимерных заготовок.

Инфраструктура для производств имеется. Недостающие объекты смонтируют на внебюджетные средства.

- Требуются предприятия, работающие на обеспечение технологического суверенитета страны. Создание особой экономической зоны «Ростовская» - один из путей решения задачи. В первом квартале 2023 года объем инвестиций на Дону растет. Индекс физического объема общих инвестиций превысил в первые три месяца года 170 %, частных - почти 130 %, - отметил губернатор Василий Голубев.

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, «Ростовская» ОЭЗ площадью 305 га станет четвертой в ЮФО.

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