На площадке бывшего «ТагАЗа» завершили реконструкцию раскройно-заготовительного производства

Специалисты уже приступили к изготовлению комплектующих. Фото: сайт правительства РО Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2023 году в Ростовской области на площадке бывшего «ТагАЗа» начал работу раскройно-заготовительный корпус. Обрабатывать будут листовой металл, рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- Новое предприятие - один из крупнейших инвестпроектов региона. Площадка будет выпускать более 5 тысяч единиц сельхозтехники в год и обеспечит на первом этапе свыше 500 рабочих мест. При выходе на полную мощность трудоустроят 1500 человек, - сообщил Игорь Сорокин.

Раскройно-заготовительный корпус занимает только часть выделенной территории. Всего к 2025 году планируют освоить 75 га. Работы на объекте начали в феврале 2022 года. Сейчас в здании площадью 25,4 тысячи кв. метров обновили кровлю, залили полы, установили стекла и смонтировали систему вентиляции.

В эксплуатацию ввели 10 единиц промышленного оборудования, от лазерных до токарных станков. Остальное должны привезти до конца года.

По данным властей, на новом производстве уже приступили к изготовлению комплектующих для кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники. Первые детали регулярно поступают в сборочные цеха.

В будущем также собираются создать сквер для отдыха персонала, собственный комбинат питания и презентационную площадку для демонстрации продукции.

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