Три предприятия из Ростовской области оказались в санкционном списке США

Санкции внесли в отношении предприятии из Ростова и Таганрога Фото: Иван МАКЕЕВ

Три предприятия из Ростовской области попали под экспортные ограничения Министерства торговли США. Об этом говорится в документе, который зарубежные власти утвердили 19 мая 2023 года.

Список «подозрительных» для США организаций пополнили завод «Роствертол», Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи и таганрогский завод «Прибой». Всего же в публикации указали 71 юрлицо из России, Армении и Кыргызстана.

Отмечается, что организации, в том числе российские, «вовлечены или могут быть вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов Америки» (ред. перевод с английского на русский язык).

К производствам, попавшим в санкционный список, будут предъявлять дополнительные требования. Также ограничат «доступность большинства лицензионных исключений в рамках экспорта, реэкспорта и передачи внутри страны, когда организация является стороной сделки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донской завод «Роствертол» внесли в санкционный список Японии

Иностранное государство собирается заморозить активы предприятия (подробности)