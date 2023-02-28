Донской завод «Роствертол» внесли в санкционный список Японии

Под санкции попал вертолетостроительный завод Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завод «Роствертол», который находится на территории Ростовской области, попал под зарубежные санкции. Соответствующую информацию можно найти на сайте министерства иностранных дел Японии.

Иностранное государство теперь может заморозить активы донского предприятия, а также ограничить операции с капиталом. Параллельно с этим на сайте указано, что страна восходящего солнца запретит экспорт своей продукции.

Напомним, ранее западные страны внесли в санционные списки целый ряд персон, которые так или иначе связаны с Ростовской областью. Это губернатор Василий Голубев, экс-начальник штаба ЮВО Михаил Теплинский, глава донского Избиркома Андрей Буров, руководитель ГУФСИН области Дмитрии Безруких и певица Ирина Аллегрова.

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