Ростовчанка Ирина Аллегрова попала в санкционный список Канады

Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уроженку Ростова-на-Дону, певицу Ирину Аллегрову включили в санкционный список МИДа Канады. Это можно проследить по обновлениям на сайте иностранного ведомства.

Известно, что всего реестр персон нон грата пополнили 38 человек. Указано, что все они, в том числе Ирина Аллегрова, участвовали в распространении дезинформации, какой именно, неизвестно.

Напомним, в январе 2023 года в подобный санкционный список Госдепартамента США попали глава Избиркома Ростовской области Андрей Буров и руководитель донского ГУФСИН Дмитрий Безруких.

До этого в «черном списке» Минфина США и руководства Великобритании оказался губернатор Василий Голубев. За рубежом заявили, что глава донского региона «был вовлечен в процесс частичной мобилизации».

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