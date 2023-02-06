В Ростове-на-Дону прогнозируют снег и заморозки до -11 градусов

Ветер ожидается исключительно северо-восточный
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону в начале недели ожидается небольшой снег, придут ночные заморозки. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.
По прогнозу, уже в ближайшие две ночи столбики термометров опустятся до -7-8 градусов, а уже с 8 февраля похолодает до -10-11. На выходных в темное время суток будет от -5 до -7 градусов.
Дневная температура воздуха в течение недели должна колебаться в пределах от -1 до -4 градусов. Ветер ожидается исключительно северо-восточный, только в воскресенье он сменит направление на северо-западное.
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