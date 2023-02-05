6 февраля в Ростовской области усилится ветер, ожидаются снег и метель

Ночью и утром возможны изморозь и гололедица Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, 6 февраля, в Ростовской области усилится ветер, местами ожидаются снег и метель. Об этом предупреждают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ночью и утром возможны изморозь и гололедица, утром и днем по югу - метель, - говорится в прогнозе.

Ветер будет преимущественно северо-восточный и восточный около 7-12 м/с, временами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью установится в пределах от -2 до -7, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -13. Днем обещают от -1 до -6 градусов.

Добавим, в Ростове-на-Дону 6 февраля ветер также ожидают северо-восточный и восточный около 7-12 м/с, утром и днем порывы могут составлять 15-17 м/с. Ночью будет от -3 до -5, днем - от -1 до -3 градусов.

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