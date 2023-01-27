Председатель Избиркома Ростовской области и глава донского ГУФСИН попали под санкции США

Председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Фото: сайт Избирком РО

Глава Избиркома Ростовской области Андрей Буров и руководитель донского ГУФСИН Дмитрий Безруких оказались по санкциями. Имена ростовчан указали на сайте Госдепартамента США.

Пока что ни Андрей Буров, ни Дмитрий Безруких никак не отреагировали на эту информацию. Кроме них в обновленный список персон нон грата попали еще 17 человек, а также целый ряд предприятий.

Напомним, ранее недовольство западных властей также вызвал губернатор Василий Голубев. Глава региона попал сразу в два санкционных списка, которые создали Минфин США и руководство Великобритании. За рубежом заявили, что Василий Голубев «был вовлечен в процесс частичной мобилизации».

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