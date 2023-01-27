Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 12:44

Председатель Избиркома Ростовской области и глава донского ГУФСИН попали под санкции США

Кроме ростовчан в список персон нон грата попали еще 17 человек
Ангелина СКИБА
Председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Фото: сайт Избирком РО

Председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Фото: сайт Избирком РО

Глава Избиркома Ростовской области Андрей Буров и руководитель донского ГУФСИН Дмитрий Безруких оказались по санкциями. Имена ростовчан указали на сайте Госдепартамента США.

Пока что ни Андрей Буров, ни Дмитрий Безруких никак не отреагировали на эту информацию. Кроме них в обновленный список персон нон грата попали еще 17 человек, а также целый ряд предприятий.

Напомним, ранее недовольство западных властей также вызвал губернатор Василий Голубев. Глава региона попал сразу в два санкционных списка, которые создали Минфин США и руководство Великобритании. За рубежом заявили, что Василий Голубев «был вовлечен в процесс частичной мобилизации».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова-на-Дону поздравил земляков с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Глава администрации пожелал ветеранам крепкого здоровья и благополучия (подробности)