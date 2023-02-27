Санкции будут действовать 50 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Украины ввел санкции против чиновников Ростовской области. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

Согласно документу ограничения коснулись порядка 20 госслужащих донского региона. В их числе два первых заместителя главы Ростовской области Игорь Гуськов и Виктор Гончаров. Также в списках оказались Михаил Корнеев, Вадим Артемов, Игорь Сорокин и Артем Хохлов.

Кроме того, в список попали и министры. Так, под санкциями оказались министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, Самвел Аракелян - министерство по физкультуре и спорту, Евгений Полуянов – министерство цифрового развития региона. Также в список попал министр транспорта Ростовской области – Владимир Окунев, министр финансов – Лилия Федотова и другие. Аналогичная ситуация и с начальником госжилищной инспекции Ростовской области Павлом Асташевым, руководителем областного Роспотребнадзора Евгением Ковалевым и главой исполкома ОНФ региона Алексеем Вареницей.

Ограничения будут действовать 50 лет. В этот период чиновникам Ростовской области строго запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, их активы будут заморожены.

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