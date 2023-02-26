Экс-начальник штаба ЮВО в Ростове-на-Дону Михаил Теплинский попал под санкции Евросоюза

Михаил Теплинский с 2017 по 2019 год был начальником штаба ЮВО Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший начальник штаба Южного военного округа в Ростове Михаил Теплинский попал под санкции Евросоюза. На сайте иностранного ведомства опубликовали обновленный список персон нон грата за 25 февраля 2023 года.

Генерал-полковник, Герой России Михаил Теплинский с 2017 года был начальником штаба ЮВО, а в 2019 году возглавил штаб ЦВО. Он также участвовал в первой чеченской войне и ликвидации конфликта в Приднестровье.

Напомним, ранее под санкции МИДа Канады попала уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова. Также в списки Госдепартамента США внесли главу Избиркома Ростовской области Андрея Бурова и руководителя донского ГУФСИН Дмитрия Безруких.

Еще раньше среди неугодных у Минфина США и руководства Великобритании оказался губернатор Василий Голубев. За рубежом заявили, что глава донского региона «был вовлечен в процесс частичной мобилизации».

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