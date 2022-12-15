Ранее донского главу внесли в санкционный список Великобритании. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попал в санкционный список США. Фамилию главы донского региона можно найти на сайте американского Минфина.

Вместе с Василием Голубевым под зарубежные ограничения попали около 26 физлиц и губернаторов, в том числе руководители приграничных регионов Российской Федерации.

Напомним, ранее донского главу и еще 22 граждан внесли в санкционный список Великобритании. В этом документе говорилось, что представитель правительства Ростовской области был вовлечен в процесс частичной мобилизации.

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Кроме него список пополнили еще 22 гражданина России (подробности)