Ранее донского главу внесли в санкционный список Великобритании. Фото: сайт правительства Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попал в санкционный список США. Фамилию главы донского региона можно найти на сайте американского Минфина.
Вместе с Василием Голубевым под зарубежные ограничения попали около 26 физлиц и губернаторов, в том числе руководители приграничных регионов Российской Федерации.
Напомним, ранее донского главу и еще 22 граждан внесли в санкционный список Великобритании. В этом документе говорилось, что представитель правительства Ростовской области был вовлечен в процесс частичной мобилизации.
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