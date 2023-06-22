Власти опровергли планы по строительству 100-этажных небоскребов в Ростове-на-Дону

Губернатор не высказывал «пожеланий» относительно 100-этажной застройки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не озвучивал планы относительно строительства 100-этажных зданий на территории старого аэропорта донской столицы. Об этом «КП Ростов-на-Дону» лично сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.

- Губернатор никогда - ни на публичных совещаниях и встречах, ни во время рабочих обсуждений с узким кругом специалистов - не высказывал «пожеланий» относительно 100-этажной застройки. Все это похоже на выдумки либо, назовем это так, слишком смелые допущения тех, кто совсем не в теме, - подчеркнула Ирина Четвертакова.

Напомним, ранее директор одной из строительных фирм Валерий Левченко заявил, что в городе могут появиться первые небоскребы, которые «чем-то будут напоминать знаменитый деловой район «Москва-Сити».

По словам специалиста, возведение подобных сооружений не запрещено, просто до этого никто не хотел заниматься такими сложными проектами. Сейчас максимальная высота зданий в Ростове составляет 120 метров.

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