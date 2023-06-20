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НовостиОбщество20 июня 2023 18:34

В Ростове на территории старого аэропорта могут построить первые небоскребы

Сейчас самое высокое здание составляет 120 метров
Лейла МИРИШОВА
На территории старого аэропорта планируется построить несколько зданий высотой больше 100 этажей.

На территории старого аэропорта планируется построить несколько зданий высотой больше 100 этажей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове на территории старого аэропорта могут появиться первые небоскребы. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на директора одной из строительных фирм Валерия Левченко.

Он сообщил, что строительство небоскребов в городе не запрещено, а просто никто не хотел заниматься сложным строительством, так как в городе нет группы, которая смогла бы спроектировать такое здание.

Отметим, что сейчас в донской столице максимальная высота зданий - 120 метров. На территории старого аэропорта могут построить несколько зданий высотой больше 100 этажей. Они чем-то напомнят знаменитую «Москва-Сити». В небоскребах будут располагаться офисы.

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