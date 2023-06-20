В Ростове на территории старого аэропорта могут построить первые небоскребы

На территории старого аэропорта планируется построить несколько зданий высотой больше 100 этажей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове на территории старого аэропорта могут появиться первые небоскребы. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на директора одной из строительных фирм Валерия Левченко.

Он сообщил, что строительство небоскребов в городе не запрещено, а просто никто не хотел заниматься сложным строительством, так как в городе нет группы, которая смогла бы спроектировать такое здание.

Отметим, что сейчас в донской столице максимальная высота зданий - 120 метров. На территории старого аэропорта могут построить несколько зданий высотой больше 100 этажей. Они чем-то напомнят знаменитую «Москва-Сити». В небоскребах будут располагаться офисы.

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(Подробности)