В Ростове-на-Дону утвердили новые нормативы градостроительного проектирования до 2035 года

Каждый застройщик обязан учитывать новые нормативы при строительстве жилых домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове утвердили новые нормативы градостроительного проектирования до 2035 года. Об этом сообщили в ходе 19-го заседание городской Думы 20 июня.

Отметим, что специалисты подготовили проект, опираясь на статистический анализ с 2012 по 2021 год. Так, в текущем году на тысячу жителей заложили 47 мест в одном детском саду. Их число будет расти за счет строительства дополнительной инфраструктуры. Поэтому в 2035 году на одну тысячу жителей будет уже 55 мест в детском саду.

Также увеличат площадь земельных участков рядом с новыми жилыми домами. Например, с 14 до 29 квадратных метров на ребенка в детском саду, которые встроены в МКД.

- Разработка Нормативов велась два года, мы обсуждали три варианта, этот четвёртый, - рассказал депутат Валерий Левченко – В них значительно увеличилась площадь зелёных насаждений. Например, если где-то, допустим, возводится жилая высотка, то в радиусе 400 метров вокруг обязательно должен быть сквер. То есть и застройщики, и проектировщики теперь не имеют права не учитывать эти коэффициенты.

Так, каждый застройщик обязан учитывать новые нормативы при строительстве жилых домов.

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