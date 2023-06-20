В Новочеркасске систему водоснабжения и водоотведения модернизируют за 3,5 млрд рублей

Работы планируется завершить до 2026 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новочеркасске на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения выделят 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Подрядчикам необходимо построить и провести реконструкцию 30 км водопроводных и канализационных сетей. Кроме того, нужно отремонтировать четыре водозабора и насосную станцию.

По словам исполнительного директора компании ООО «Экотехнологии», благодаря масштабным работам в городе значительно улучшится качество питьевой воды. В ней не будет хлора, а значит и негативного воздействия на организм жителей. Все работы планируется завершить до 2026 года.

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