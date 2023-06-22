Губернатор Василий Голубев возложил цветы к мемориалу «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону

Память погибших воинов почтили минутой молчания. Фото: сайт правительства Ростовской области

Утром 22 июня в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону провели торжественную церемонию, посвященную памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Гвоздики около Вечного огня в том числе возложили губернатор Василий Голубев, представители власти, донского Заксобрания, ЮВО, Донской митрополии, городского и областного отделений совета ветеранов.

Состоялась минута молчания. Также около мемориала маршем прошли духовой оркестр Южного военного округа и рота почетного караула.

Напомним, больше 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Рано утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

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