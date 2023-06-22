Сотни жителей Ростова-на-Дону приняли участие в акции, посвященной Дню памяти и скорби

Ростовчане возложили цветы и спустили на реку Дон траурный венок Фото: Иван МАКЕЕВ

Рано утром 22 июня, в День памяти и скорби, жители Ростова-на-Дону почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Сотни ростовчан собрались сегодня на набережной в 4 утра, чтобы почтить память павших в самой кровопролитной войне XX столетия, - написал Алексей Логвиненко.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы к мемориальному знаку «Пограничникам всех поколений», а также спустили на реку Дон траурный венок.

К слову, сегодня же в парке 1 Мая донской столицы проведут еще одну памятную акцию. Сначала с 17:30 будет выступать хор ветеранов Кировского района «Лира», а в 19 часов начнется спектакль «В списках не значился» по произведению Бориса Васильева.

Напомним, больше 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

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