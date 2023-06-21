Депутат Госдумы от Ростовской области предложила признать иноагентами группу «Animal ДжаZ»

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Фото: пресс-служба ЗСРО

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина заявила, что группу «Animal ДжаZ» следует признать иностранными агентами из-за проукраинской позиции. Своей точкой зрения парламентарий поделилась в Telegram.

- Они не скрывают отношение к событиям, происходящим на Украине. Более того, откровенно заявляют о том, что проведения СВО, мягко говоря, не поддерживают. Такие артисты не должны зарабатывать в России, - подчеркнула Екатерина Стенякина.

Депутат добавила, что недавно общественники уже добились отмены концертов музыкального коллектива. Обращения были направлены в Генпрокуратуру, Следком, Минкульт и Министерство юстиции России.

- На мой взгляд, необходимо вынести правовую оценку и принять решение о признании группы иностранными агентами. Мы не должны ходить по кругу, бесконечно добиваясь отмены очередных концертов, враждебно настроенных артистов, - резюмировала Екатерина Стенякина.

Напомним, ранее в Ростовской области отметили концерты групп ANACONDAZ и «Звери».

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