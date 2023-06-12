В Ростове снова отменили концерт группы ANACONDAZ

Причины музыканты раскрывать не стали. Фото: КРОП АРЕНА
В Ростове вновь отменили концерт группы ANACONDAZ. Об этом сообщили в пресс-службе площадки «Кроп Арена».
Концерт должен был состояться 8 июля. Отметим, что до этого мероприятие уже переносилось – с 21 января. Причины отмены концерта группа рассказывать не стала.
При этом, организаторы предложили фанатам обменять купленные билеты на абонемент на любой концерт в «Кроп Арене».
Отметим, что ранее отменили концерт популярной группы «Звери».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Концертный директор Дианы Арбениной опровергла отмену выступления певицы в Ростове
Она назвала информацию абсолютно ложной