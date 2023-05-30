Концертный директор Дианы Арбениной опровергла отмену выступления певицы в Ростове

В начале апреля глава администрации Ростова Алексей Логвиненко выступил за отмену концерта Дианы Арбениной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Концертный директор Дианы Арбениной Александра Рерих опровергла информацию, появившуюся в Интернете, об отмене концерта певицы в Ростове-на-Дону.

— Это абсолютно ложная информация, которая не соответствует действительности. Это просто вброс «желтый», — отметила Александра Рерих.

При этом Рерих добавила, что травма позвоночника певицы на формат концерта не повлияет.

— Мы наблюдаем за тем, что происходит с ее здоровьем. Врачи наблюдают. И пока она поправляется в достаточно хорошем темпе, — подчеркнула концертный директор певицы.

Напомним, что в начале апреля глава администрации Ростова Алексей Логвиненко выступил за отмену концерта Дианы Арбениной.

— Наша позиция неизменна. Артисты, не поддерживающие СВО, выступать в Ростове не должны, — прокомментировал сити-менеджер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» один из комментариев пользователя, потребовавшего отменить концерт Арбениной, запланированный на 9 июня на концертной площадке в КСК «Экспресс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бои без правил: дончанка ударила мужа ножом после того, как он кинул в нее замороженную курицу

В Батайске Ростовской области в одной из семей разыгрались нешуточные страсти. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, скандал между гражданскими супругами закончился для мужчины тяжелым ранением, а для женщины – уголовным делом (подробности)