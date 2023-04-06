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НовостиОбщество6 апреля 2023 17:23

Глава администрации Ростова выступил за отмену концерта Дианы Арбениной

Выступление исполнительницы планировалось на 9 июня
Лейла МИРИШОВА
Сами организаторы пока не сообщали об отмене концерта.

Сами организаторы пока не сообщали об отмене концерта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко выступил за отмену концерта Дианы Арбениной. Свое мнение глава администрации города выразил, отвечая на комментарий читателя к одному из постов на своей странице "ВКонтакте".

Один из ростовчан потребовал отменить концерт Арбениной. Его позицию поддержал Алексей Логвиненко.

- Наша позиция неизменна. Артисты, не поддерживающие СВО, выступать в Ростове не должны, — написал сити-менеджер.

Отметим, что выступление исполнительницы было запланировано на 9 июня на концертной площадке в КСК "Экспресс". Сами организаторы пока не сообщали об отмене концерта.

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