Глава администрации Ростова выступил за отмену концерта Дианы Арбениной

Сами организаторы пока не сообщали об отмене концерта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко выступил за отмену концерта Дианы Арбениной. Свое мнение глава администрации города выразил, отвечая на комментарий читателя к одному из постов на своей странице "ВКонтакте".

Один из ростовчан потребовал отменить концерт Арбениной. Его позицию поддержал Алексей Логвиненко.

- Наша позиция неизменна. Артисты, не поддерживающие СВО, выступать в Ростове не должны, — написал сити-менеджер.

Отметим, что выступление исполнительницы было запланировано на 9 июня на концертной площадке в КСК "Экспресс". Сами организаторы пока не сообщали об отмене концерта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатора Василия Голубева попросили отменить концерт Ани Лорак в Ростове-на-Дону

Неодобрение выразили жители региона и один из депутатов донского Заксобрания

(Подробности)