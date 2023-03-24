Губернатора Василия Голубева попросили отменить концерт Ани Лорак в Ростове-на-Дону

На фото певица Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростовской области потребовали отменить концерт певицы Ани Лорак в Ростове-на-Дону. Такие обращения поступили в адрес губернатора Василия Голубева.

В частности, неодобрение по поводу предстоящих выступлений артистки обозначил депутат донского Заксобрания Евгений Федяев. Парламентарий заявил, что категорически против гражданской позиции исполнительницы, в том числе относительно специальной операции.

- Странно, как «артистке» до сих пор позволяют организовывать концерты и красоваться на радиостанциях нашей страны. Обратился к губернатору региона и главе администрации Ростова с просьбой запретить концерт, - написал в Telegram Евгений Федяев.

Также похожие заявления против певицы некоторые интернет-пользователи оставили в комментариях в телеграм-канале главы региона.

Сейчас на сайте Ани Лорак сообщается о переносе концертов. Известно, что артистка запланировала выступления в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В донской столице шоу заявлялось сначала на 17 марта, а потом - на 26 апреля.

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