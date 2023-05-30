Бои без правил: дончанка ударила мужа ножом после того, как он кинул в нее замороженную курицу

Мужчина, которого жена ранила ножом, попал в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Батайске Ростовской области в одной из семей разыгрались нешуточные страсти. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, скандал между гражданскими супругами закончился для мужчины тяжелым ранением, а для женщины – уголовным делом.

УЙТИ ИЗ ДОМА НАВСЕГДА

В тот день Иван (имена изменены – прим. ред.) пришел в очередной раз домой пьяным. В квартире его встретили недовольная жена, теща и двое детей.

- Дело в том, что Ваня пил каждый день последние три месяца. Когда он опять заявился нетрезвый, я попросила его уйти из дома навсегда, - расскажет позже следователям 41-летняя Елена.

Но не тут – то было. Иван никуда не собирался уходить. Более того, по всей видимости, он рассчитывал на вкусный ужин, так как с собой принес замороженную курицу.

Реакция жены его вначале ошарашила, а потом разозлила. Мужчина стал кричать на супругу. Елена тоже не собиралась молчать.

НОЖ ПРОТИВ ТАБУРЕТКИ

Скандал набирал обороты и в какой-то момент достигнул пика – мороженая курица полетела в женщину и попала той в спину.

Тут в семейные разборки вмешалась теща. Но Иван решил поупражняться в меткости и на ней. В пенсионерку он кинул ту же самую курицу. Но теща увернулась, и тушка попала в стену.

После этого мужчина выскочил из комнаты и пошел спать. Через пару часов, отдохнув, он продолжил ссору с новой силой.

В какой-то момент Иван взял табуретку, собираясь метнуть ее в Елену. Женщина, видимо, помня, как в нее летела курица, опередила супруга. Она схватила с кухонного стола нож и ударила мужчину им в грудь.

После этого семья вызвала скорую помощь и Ивана отвезли в больницу.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ – ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

По словам источника издания, раненый не собирался жаловаться на жену в полицию. Дело в том, что они быстро помирились и женщина, как заботливая жена, постоянно носила в палату горячие обеды.

Но оперативник все равно узнали о случившемся – о пациенте с ножевым ранением им рассказали врачи.

Как сообщила помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту 3 части 2 статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала Наталья Суворова.

Сам же Иван не хочет, чтобы Елену отправили в колонию. Он даже направил в суд ходатайство, в котором всячески выгораживает любимую. Тем не менее, последнее слово, в любом случае, будет за судом.

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