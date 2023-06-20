Утром 22 июня в Ростове проведут акцию «День памяти и скорби»

Молодежную акцию «День памяти и скорби» проведут на набережной реки Дон Фото: Иван МАКЕЕВ

Рано утром 22 июня в Ростове-на-Дону состоится молодежная акция «День памяти и скорби». Об этом в Telegram сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Ростовчане соберутся в 4 утра на набережной реки Дон около памятника адмиралу Ушакову, - написал Алексей Логвиненко.

По традиции, в рамках акции можно будет увидеть вальс выпускников 1941 года, на интерактивном экране покажут памятные видеоролики. Кроме этого, к мемориальному знаку «Пограничникам всех поколений» возложат цветы, а на реку спустят траурный венок.

Напомним, больше 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

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