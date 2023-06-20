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НовостиОбщество20 июня 2023 12:28

Киргизский город Ош может стать побратимом Ростова

Предложение об укреплении связей между двумя городами поддержали депутаты гордумы
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Ош является вторым по численности населения городом Киргизии. Больше людей проживает только в столице государства Бишкеке.

Ош является вторым по численности населения городом Киргизии. Больше людей проживает только в столице государства Бишкеке.

Фото: Дарья АСЛАМОВА

У Ростова развиваются отношения с киргизским городом Ош, и Киргизией в целом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

– Депутаты городской думы поддержали нашу инициативу по установлению побратимских связей и подписанию договора о международном межмуниципальном сотрудничестве с городом Ош Киргизской Республики. Министерством иностранных дел России даны положительные рекомендации на этот счет. Отношения между донской столицей и Киргизией активно развиваются, – рассказал Алексей Валентинович.

Напомним, ранее ростовчане совершили официальный визит в Ош. В рамках посещения состоялось подписание программы сотрудничества между администрацией донской столицы и мэрией киргизского города на 2023-2027 годы.

Ответный визит в Ростов был совершен и киргизской стороной.

Отметим, что Ош является вторым по численности населения городом Киргизии. Больше людей проживает только в столице государства Бишкеке.

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