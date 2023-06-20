Киргизский город Ош может стать побратимом Ростова

Ош является вторым по численности населения городом Киргизии. Больше людей проживает только в столице государства Бишкеке. Фото: Дарья АСЛАМОВА

У Ростова развиваются отношения с киргизским городом Ош, и Киргизией в целом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

– Депутаты городской думы поддержали нашу инициативу по установлению побратимских связей и подписанию договора о международном межмуниципальном сотрудничестве с городом Ош Киргизской Республики. Министерством иностранных дел России даны положительные рекомендации на этот счет. Отношения между донской столицей и Киргизией активно развиваются, – рассказал Алексей Валентинович.

Напомним, ранее ростовчане совершили официальный визит в Ош. В рамках посещения состоялось подписание программы сотрудничества между администрацией донской столицы и мэрией киргизского города на 2023-2027 годы.

Ответный визит в Ростов был совершен и киргизской стороной.

Отметим, что Ош является вторым по численности населения городом Киргизии. Больше людей проживает только в столице государства Бишкеке.

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