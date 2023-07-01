1 июля в Ростовской области ожидаются ливни с грозами

Завтра в регионе также возможны осадки Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 1 июля, в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможны ливни. Об этом предупреждают в Гидрометцентре.

- Возможны осадки. Ветер западный и юго-западный 6-11 м/с, иногда с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +21-26 градусов, местами до +29, - говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают, что в Приазовье сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

Добавим, 2 июля на Дону также обещают дожди с грозами и ветер до 12-14 м/с. Ночью будет +15-20, временами до +11 градусов. Днем - примерно +26-31.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В конце недели в Новочеркасске ожидаются дожди и солнечная погода

Прогноз погода опубликовали на сайте Гисметео (Gismeteo) (подробности)