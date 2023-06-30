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НовостиОбщество30 июня 2023 8:08

В конце недели в Новочеркасске ожидаются дожди и солнечная погода

Прогноз погода опубликовали на сайте Гисметео (Gismeteo)
Ангелина СКИБА
2 июля воздух прогреется до +30

2 июля воздух прогреется до +30

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске в конце недели, с 30 июня по 2 июля, погода будет непостоянной, возможны и осадки, и солнце. Об этом сообщают синоптики.

Так, дожди в городе могут пройти в первой половине дня 30 июня. В субботу и воскресенье зонтики не понадобятся.

Дневная температура воздуха в течение трех дней установится в районе +19-26 градусов. 2 июля воздух прогреется до +30. По ночам обещают от +13 до +16. Ветер поднимется до 13-14 м/с.

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