В Ростовской области до 30 июня продлили штормовое предупреждение о ливнях, грозах и ветре

Во время стихии нужно оставаться в отдалении от деревьев, витрин и легких мачт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области до конца суток 29 июня, а также ночью и утром 30 июня местами ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. В связи с этим продлено штормовое предупреждение, сообщает управление МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду. Во время стихии нужно оставаться в отдалении от деревьев, витрин, рекламных вывесок, легких мачт и других конструкций, которые может повредить ветер.

Нельзя подходить к оборванным проводам. В случае перепадов электричества в домах нужно сразу же отключать все приборы. При любых происшествия необходимо звонить по номеру «112».

Напомним, кратковременный ливень уже прошел в Ростове-на-Дону днем 29 июня. В связи с этим на улице Малиновского перекрывали движение транспорта.

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