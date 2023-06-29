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НовостиОбщество29 июня 2023 9:49

Днем в четверг Ростов-на-Дону накрыл дождь

Зонтики жителям донской столицы понадобятся и в пятницу
Ангелина СКИБА
Внезапная непогода не повлияла на проезд транспорта

Внезапная непогода не повлияла на проезд транспорта

Фото: Дмитрий Кутепов

Сегодня, 29 июня, Ростов-на-Дону накрыл дождь. Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки прошли в большинстве районов города, но закончились довольно быстро.

Отметим, внезапная непогода не повлияла на проезд транспорта. Дорожная ситуация сейчас оценивается в 5 баллов.

Напомним, о небольших осадках ранее предупреждали синоптики. Температура воздуха до конца дня в донской столице должна оставаться на уровне +26-28 градусов. Ветер сохранится юго-западный и западный 6-11 м/с.

Добавим, завтра, 30 июня, в Ростове-на-Дону также возможен кратковременный дождь с грозой. Воздух в пятницу прогреется до +23-25 градусов.

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