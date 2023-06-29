В Ростове организаторы концертов Rostov Roof Live нашли новую крышу для выступлений

Летом на новой площадке должны выступить 11 исполнителей и музыкальных групп Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону концерты, которые должны были пройти в ТЦ «Астор», перенесли на крышу Галереи Парк (проспект Космонавтов). Об этом сообщили в официальной группе VK организаторы проекта Rostov Roof Live.

- Рады сообщить, что новая локация фестиваля так же остается крышей. Даты и время концертов без изменений. Все ранее приобретенные билеты действительны. Секторы «VIP» и «Трибуна» с той же схемой расположения, без изменений, - подчеркнули в опубликованном объявлении.

Этим летом на площадке должны выступить как минимум 11 исполнителей и музыкальных групп, в том числе на сцену выдут Линда, Вячеслав Бутусов и «Ария».

Напомним, о закрытии крыши ТЦ «Астор» стало известно 23 июня. Власти попросили закрыть площадку до окончания специальной операции. Такое решение объяснили мерами безопасности.

- В условиях участившихся применений незаконными вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА проведение мероприятий создает угрозу жизни и здоровью зрителей, а также жителей города. Кроме того, использование аппаратуры негативно влияет на качество работы средств связи и радиоэлектронной борьбы, - прокомментировали в городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове состоялся концерт Дианы Арбениной, который планировали отменить

Жители города обсуждают выступление исполнительницы в социальных сетях (подробности)