В Ростове концертную площадку на крыше ТЦ «Астор» закрыли до окончания СВО

Билеты на концерты все еще действительны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону концертную площадку на крыше ТЦ «Астор» закрыли до окончания специальной операции. Об этом 23 июня в соцсетях сообщили представители проекта Rostov Roof Live.

Всех, кто успел выкупить билеты, проинформировали о переносе мероприятий на другие локации. Отмечается, что решение было принято в связи с обращением властей, которое поступило 22 июня.

- В условиях участившихся применений незаконными вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА проведение мероприятий создает угрозу жизни и здоровью зрителей, а также жителей города, - говорится в письме от городской администрации.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» выяснили, что опубликованный документ с подписью сити-менеджера подлинный. Это официально подтвердили в мэрии.

Добавим, организаторы проекта Rostov Roof Live подчеркивают, что билеты на концерты все еще действительны. Однако новые площадки для мероприятий пока не неизвестны. Детали пообещали уточнить в ближайшее время.

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