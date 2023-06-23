В Ростове призвали отменить концерт Дианы Арбениной, не поддержавшей СВО

Певицы собирается провести концерт в донской столице. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Ростове предложили отменить концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. К этому призвал политолог Александр Сухарь в интервью RostovGazeta.

Политолог считает, покупатели билетов на концерт проявляют несознательность к себе и неуважение к себе и родине. По его мнению, заявления не в поддержку спецоперации идут против России и ее народа.

— Там, где общество не совсем созрело к адекватному восприятию действительности, должны подключаться государственные органы, — прокомментировал Сухарь.

Напомним, в апреле глава администрации Ростова выступил за отмену концерта Арбениной. Позже, в мае, концертный директор певицы сообщила, что выступление все же состоится.

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